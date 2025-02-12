Новая глава Березовского подала в суд на избравших ее депутатов

Юлия Маслакова, недавно избранная главой уральского города Березовский, подала в суд на депутатов, которые и вынесли такое решение. Информация об этом появилась в электронной картотеке Березовского городского суда.

Согласно данным картотеки, административное дело о нарушении избирательного законодательства поступило в суд накануне, 11 февраля. Истцом выступает Юлия Маслакова, ответчиком – дума Березовского муниципального округа.

Материалы уже переданы судье Лилии Чечулиной. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Напомним, в январе депутаты неожиданно избрали новым мэром Березовского "технического кандидата" – начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. За нее проголосовали 17 депутатов, в то время как за действующего главу города Евгения Писцова – только шесть. При этом Маслакова взяла самоотвод, но дума не дала ей этого сделать и одобрила ее кандидатуру.