В Прикамье больные открытой форма туберкулеза отказывались лечиться

Судебные приставы принудительно доставили больных туберкулезом жителей Пермского края в больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП.

Одна из пациенток - 39-летняя жительница Краснокамска. Добровольно женщина с открытой формой туберкулеза лечиться не хотела. В больницы не обращалась. В результате болезнь оказалась запущена и требовала срочного медицинского вмешательства. Краевой клинический фтизиопульмонологический центр через суд добился ее принудительной госпитализации.

Приставам потребовалось несколько визитов по месту жительства туберкулезницы, ее ознакомили с необходимыми документами и предупредили об административной ответственности за неисполнение требований суда. В результате женщина согласилась лечь в противотуберкулезный диспансер. В стационаре она пробудет полгода.

Второй пациент, не желающий лечиться, 57-летний житель Куединского района. Он игнорировал требования участкового врача-фтизиатра о явке на прием. Так как мужчина подвергал риску заражения окружающих, медицинские работники через суд добились его принудительной госпитализации. Соблюдая требования индивидуальной защиты, судебные приставы доставили мужчину в Чайковский филиал краевого фтизиопульмонологического медцентра. Лечиться от инфекционного заболевания он будет минимум восемь месяцев.