16-й пакет санкций против РФ ЕС готовит в условиях "плачевной" экономики

Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России, хотя экономические результаты от подобной политики плачевны. Так сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Читайте также: 79 российских танкеров попали под санкции Евросоюза

"Резко возросла стоимость российского газа, других энергоносителей, которые долгие десятилетия благодаря своей доступности обеспечивали экономический подъем прежде всего Германии, других лидеров Евросоюза и всей так называемой единой Европы", - сказал министр.

Лавров отметил, что санкции "никому в мире не помогают развивать торговые и экономические связи», кроме того, они вредят и тем странам, которые их вводят.

Он также сказал, что решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на сталь и алюминий всех стран, негативно скажется на экономике самой страны, которая к этим мерам прибегает.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не допустит дальнейшего продления санкций Евросоюза против России, если Еврокомиссия не обеспечит ей гарантии энергобезопасности. Он призвал Европейский союз (ЕС) пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций.