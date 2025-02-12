16-й пакет санкций против РФ ЕС готовит в условиях "плачевной" экономики
Евросоюз готовит 16-й пакет санкций против России, хотя экономические результаты от подобной политики плачевны. Так сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.
"Резко возросла стоимость российского газа, других энергоносителей, которые долгие десятилетия благодаря своей доступности обеспечивали экономический подъем прежде всего Германии, других лидеров Евросоюза и всей так называемой единой Европы", - сказал министр.
Лавров отметил, что санкции "никому в мире не помогают развивать торговые и экономические связи», кроме того, они вредят и тем странам, которые их вводят.
Он также сказал, что решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на сталь и алюминий всех стран, негативно скажется на экономике самой страны, которая к этим мерам прибегает.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не допустит дальнейшего продления санкций Евросоюза против России, если Еврокомиссия не обеспечит ей гарантии энергобезопасности. Он призвал Европейский союз (ЕС) пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций.