В Перми очередная волна "минирований". Третий раз за месяц образовательные учреждения получают угрозы

В Перми продолжаются массовые "минирования" образовательных заведений. Уже третий раз за месяц.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтербеза, сегодня на электронную почту средних общеобразовательных учебных заведений Перми поступили анонимные сообщения о минировании. Руководителями учебных заведений города предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, в Открытой школе № 5 проведена эвакуация, угроз для жизни и здоровья населения нет.

ЕДДС города Перми проведено информирование оперативных служб, сотрудников администрации города Перми и районных администраций. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

В прошлый раз учебные заведения в Перми "минировали" 6 и 5 февраля. Тревога оказалась ложной.