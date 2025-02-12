12 Февраля 2025
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: astrobl.ru

Шестеро "свах для мигрантов" организовывали фиктивные браки иностранцев в Тюменской области

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело об организации незаконного пребывания граждан на территории Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Обвинение в организации незаконной миграции и пособничестве предъявлено шестерым подозреваемым, в зависимости от их роли. По версии следствия, на протяжении четырех лет - с 2016 по 2020 год обвиняемые подыскивали одиноких женщин, нуждающихся в деньгах и иностранцев, желающих получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке и организовывали между ними фиктивные свадьбы.

Затем организатор группы оформляла необходимые документы и передавала их иностранцам. Стоимость услуг составляла от 35 до 100 тыс. руб. Остальные члены группы получали "процент" - от 10 до 30 тыс. руб.

Так, незаконно право пребывания на территории России получили 22 мигранта. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.

В отношении организатора уголовное дело находится в суде на рассмотрении, в отношении еще двоих участников группы преследование прекращено в связи с их смертью.

Теги: фиктивный брак, мигранты, иностранцы


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