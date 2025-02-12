Песков: США после возвращения Фогеля освободят россиянина

Гражданин России, который находится в заключении в США, будет возвращен в РФ по итогам контактов с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Результатом контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в Соединенных Штатах Америки", - сказал Песков.

Его имя представитель Кремля не назвал, передает РИА Новости. Песков отметил, что оно станет известно, когда россиянин прибудет на Родину. Его возвращение в Россию состоится на днях.

11 февраля Россия в рамках сделки с США освободила бывшего американского дипломата Марка Фогеля, который был приговорен в России к 14 годам колонии за контрабанду наркотиков и их незаконный оборот. Договоренность была достигнута по итогам визита в РФ специального посланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп, Уиткофф и советники президента США договорились об "обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец конфликту на Украине".

Трамп позже заявил, что еще один американец будет освобожден 12 февраля вслед за возвращением из России Марка Фогеля. Песков отказался что-либо говорить об этом.