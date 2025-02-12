Под "барометрический удар" попала Центральная Россия

Под "барометрический удар" попала Центральная Россия: люди теряют сознание, жалуются на сильнейшую головную боль, кровотечение из носа.

Как пишет SHOT, метеозависимые жители регионов испытывают вялость и нехватку сил. Из-за этого резко выросло число вызовов "скорой помощи".

Это связано с резкими скачками атмосферного давления. Высокое давление вызвал мощный азиатский антициклон, рассказали специалисты Гидрометцентра России. Сильнее всего накрыло Москву и Подмосковье, Питер, Калугу и Владимир.

Жителям советуют пить больше воды, отдыхать, отказаться от физических нагрузок и при необходимости принимать препараты, назначенные врачом.

Ранее российские аэропорты меняли схему работы из-за аномального скачка давления. Часть рейсов пришлось объединить и отправить самолетами большей вместимости из-за того, что меньшие самолеты не подходят для выполнения полетов в условиях повышенного давления.