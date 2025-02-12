Театры Тюменской области направят средства от продажи билетов на восстановление сгоревшего из-за мигрантов театра в Хабаровске

Театры Тюменской области направят средства от продажи билетов на восстановление сгоревшего театра в Хабаровске, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Благотворительные спектакли в поддержку Хабаровского краевого академического музыкального театра состоятся в Тюмени и в Тобольске. 25 февраля Тюменский театр кукол покажет спектакль "Как Ежик Медвежонка спасал", 9 марта Тюменский драматический театр представит спектакль "Кадриль". 12 апреля в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова пройдет спектакль "Дядя Ваня".

Все вырученные от билетов средства будут перечислены Хабаровскому краевому академическому музыкальному театру.

В 3 октября 2024 года огонь практически полностью уничтожил здание музыкального театра. Все сотрудники успели эвакуироваться. Сообщалось о возгорании обшивки и кровли здания на площади 1 тысяча кв. м. Позже площадь увеличилась до 4 тысяч "квадратов". В здании взорвались четыре баллона с газом. Обрушились крыша театра и наружная стена. Пожар тушили более 50 специалистов и 11 единиц техники.

В результате пожара одна женщина попала в больницу, двоим пострадавшим мужчинам медицинскую помощь оказали на месте. По предварительным данным, возгорание произошло из-за ремонта на крыше здания. Было возбуждено дело об организации незаконной миграции. По версии следствия, утром 3 октября 2024 года рабочие подрядной организации ремонтировали кровлю здания. Десять из них являются гражданами Республики Узбекистан, при этом лишь четверо на территории России пребывали законно. Во время проведения сварочных работ один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель, что привело к возгоранию и стремительному распространению пламени.