Захарова назвала бредом слова Зеленского об обмене территориями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бредом слова Владимира Зеленского об обмене территориями.

По ее мнению, исходя из отсутствия легитимности Зеленского, серьезно относиться к его заявлению невозможно.

"В параноидальном бреду, который он произнес относительно обмена землями, центральное слово — "Курск", — сказала Захарова в эфире Радио Sputnik.

Дипломат пояснила, что Зеленский пытается продемонстрировать западным партнерам "успехи" ВСУ в Курской области, но очевидно, что "там сыпется все".

Ранее Зеленский не исключил, что Киев может предложить Москве прямой обмен территориями в ходе переговоров. Речь идет об обмене занятых Вооруженными силами Украины территорий в Курской области на часть территорий, находящихся под контролем армии России. В Госдуме заявление Зеленского назвали "гласом вопиющего в пустыне".