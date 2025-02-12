12 Февраля 2025
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Общество Калужская область
Фото: t.me/gdkaluga

Юрий Моисеев поздравил молодых калужан с бракосочетанием

12 февраля во Дворце торжеств Управления ЗАГС Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил с Днём бракосочетания Эдуарда и Анжелу Колпаковых. Молодые калужане сегодня создали семью.

(2025)|Фото: t.me/gdkaluga

Эдуард с 2022 года принимал участие в специальной военной операции, участвовал в освобождении города Бахмут. В 2023 году за выполнение боевых задач был награжден медалью «За отвагу».

(2025)|Фото: t.me/gdkaluga

"Для меня большая честь от имени депутатов Гордумы и от себя лично поздравить вас с Днём бракосочетания! Предыдущий год был Годом семьи, а 2025 год Президентом России объявлен «Годом защитника Отечества». Сегодня защита родной страны – это главная задача, стоящая перед нашим обществом. Эдуард – настоящий защитник Отечества, уверен, вы сможете создать крепкую и дружную семью, достойно воспитать детей в атмосфере любви, заботы и взаимного уважения! Желаю вам здоровья, счастья, мира и добра! Скорейшей победы нашей Родине!", – обратился к виновникам торжества Юрий Моисеев.

Теги: юрий моисеев, загс, боец, боевые задачи, бракосочетание


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