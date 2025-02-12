12 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Москве задержали банду, совершавшую грабежи в Екатеринбурге и других городах России

В Москве задержали членов банды, причастной к убийству мужчины на юго-западе города. Они признались в серии грабежей в других городах России, в том числе в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, в 2024 году трое молодых людей объединились в организованную преступную группу. Был разработан план, по которому один из них знакомился с людьми в интернете, приглашал их в арендованные квартиры, спаивал, а затем вместе с сообщниками совершал преступления.

Как установлено в ходе расследования, 1 января 2025 года один из злоумышленников познакомился в Сети с жителем Москвы и пригласил его в съемную квартиру на улице Академика Челомея. Там они стали выпивать. Однако мужчина, который был выбран на роль жертвы, не терял бдительности. Один из бандитов сообщил об этом своим сообщникам, которые сразу пришли в квартиру.

Обвиняемые в убийстве мужчины на юго-западе Москвы и серии грабежей в регионах России(2025)|Фото: ГСУ СК России по г. Москве

По версии следствия, вся троица схватила и стала душить потерпевшего, а когда тот потерял сознание, преступники оформили через его мобильный банк кредиты и похитили личные вещи. Мужчина скончался на месте, а его убийцы скрылись. В дальнейшем их задержали силовики.

По данным СК, в ходе допросов все трое признали вину не только в этом убийстве, но и в совершении грабежей в Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Сейчас они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям в Москве. Им предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении под стражу.

"Если вы обладаете какой-либо информацией о преступлениях, совершенных указанными лицами, просим сообщить в следственное управление по ЮЗАО ГСУ СК России по Москве по телефону: 8 (495) 719-78-02 или обратиться по адресу: Москва, улица Наметкина, 11, корпус 2", - добавили в ведомстве.

Теги: грабежи, банда, убийство, города, Москва, Екатеринбург


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