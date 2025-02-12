Один человек погиб при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области

Один человек погиб при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

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По данным РБК, 15 человек, в том числе ребенка, госпитализировали. Трое в тяжелом состоянии, двое – в реанимации.

Информацию о погибшем водителе микроавтобуса и пострадавших подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло около 7:00 мск на 120-м км федеральной дороги Р-21 "Кола", недалеко от населенного пункта Иссад в Волховском районе. По предварительной информации, водитель грузовика, выезжая с заправки, перекрыл движение и столкнулся с микроавтобусом.

На месте происшествия работают "скорая помощь", ГИБДД, представители подрядной организации, которая обслуживает дорогу.

Движение на участке затруднено.

Причины ДТП сейчас выясняют правоохранительные органы. Отмечается, что дорога была влажной. Претензий к дорожным службам нет.