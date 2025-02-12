Один человек погиб при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области
Один человек погиб при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФКУ "Упрдор Северо-Запад".
По данным РБК, 15 человек, в том числе ребенка, госпитализировали. Трое в тяжелом состоянии, двое – в реанимации.
Информацию о погибшем водителе микроавтобуса и пострадавших подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло около 7:00 мск на 120-м км федеральной дороги Р-21 "Кола", недалеко от населенного пункта Иссад в Волховском районе. По предварительной информации, водитель грузовика, выезжая с заправки, перекрыл движение и столкнулся с микроавтобусом.
На месте происшествия работают "скорая помощь", ГИБДД, представители подрядной организации, которая обслуживает дорогу.
Движение на участке затруднено.
Причины ДТП сейчас выясняют правоохранительные органы. Отмечается, что дорога была влажной. Претензий к дорожным службам нет.