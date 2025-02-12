Mash: Против сенатора Савельева дал показания ветеран-афганец

На сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации заказного убийства бизнес-партнера, дал показания посредник, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, речь идет о ветеране-афганце Юрии Нефёдове, которого, по данным следствия, сенатор нанял для поиска киллера. Он заключил досудебное соглашение с правоохранителями и признал вину.

Как пишет Mash, Нефёдов рассказал, где, когда и за какую сумму Савельев предложил ему и другим "работу".

Отмечается, что следствие по делу сенатора окончено, он вину не признал.

Савельева задержали 2 августа 2024 года во время выхода из зала заседаний Совета Федерации после того, как по представлению генпрокурора коллеги лишили его неприкосновенности. Его подозревают в приготовлении к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в августе 2023 года в Москве сенатор, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти киллера.

"Исполнитель" сообщил обо всем силовикам, те организовали инсценировку убийства. После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение, сообщали в СКР.