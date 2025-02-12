Всех рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине в Охотском море, спасли

Всех рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине в Охотском море, эвакуировали спасатели МЧС. Как сообщает Telegram-канал МЧС по Сахалинской области, на льдине было 139 человек. Их спасали 31 специалист и 17 единиц техники.

Читайте также: 60 рыбаков плавали по Белоряскому водохранилищу на отколовшихся льдинах

Ранее сообщалось, что часть рыбаков вернулась на берег со льдины благодаря удочкам. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как оставшиеся на берегу рыбаки тащат коллег при помощи устройства, собранного из нескольких связанных за леску удочек.

Один человек держит приспособление, находясь на малой льдине, другой подтаскивает леску за другой конец и двигает льдину со всеми людьми. Таким образом, часть рыбаков вернулась на берег. Некоторые из них в это время поют и танцуют.

Около 300 рыбаков оказались на льдине в Охотском море сегодня. Их хотели эвакуировать на вертолете, но многие отказались, чтобы не потерять снасти и улов.