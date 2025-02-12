Глав МВД и СКР попросили взять под контроль дело о гибели медиков в Белгороде

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов попросил главу МВД РФ Владимиру Колокольцеву взять под личный контроль расследование дела о ДТП в Белгороде, в результате которого погибли два фельдшера.

Также депутат направил еще одно обращение на имя главы СК России Александра Бастрыкина, пишет РИА Новости. В нем он попросил проверить противоречивую информацию о водителе BMW.

Автоавария произошла ночью 7 февраля на перекрестке проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде. Водитель BMW на большой скорости пересек перекресток на красный сигнал светофора и врезался в скорую помощь. В результате ДТП погибли два фельдшера. Оба водителя и два пассажира BMW получили травмы и были госпитализированы.

Shot писал, что у виновника аварии были все признаки сильного алкогольного опьянения. Внедорожник, по информации телеграм-канала, ехал со скоростью более 100 км/ч на красный свет. За рулем был 31-летний Рамазан Гаджимурадов, работающий детским тренером по ММА в Мурманской области, сообщал Shot.