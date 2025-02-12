И.о. главы Саратова покинул пост

Сменился глава Саратова. И.о. мэра Павел Сурков покинул пост, его сменил Михаил Исаев. О кадровых перестановках сообщил в своём telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Исаев ранее возглавлял город, сейчас руководит одним из самых крупных муниципалитетов, где также накопилось множество проблем, требующих решения. Досконально знает свой родной город и заслужил уважение, как честный и ответственный человек. Он дал своё согласие (на работу)", - написал Бусаргин.

Причина ухода Суркова не названа. Бусаргин лишь сообщил, что политик "принял серьёзное решение - покинуть пост и перейти на другую работу".