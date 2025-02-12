Приятного аппетита! Добавлять личинок и червей в пищевой промышленности разрешили в ЕС

Закон об использовании порошка из личинок – хрущака – в пищевой промышленности вступил в силу в Евросоюзе. Это последствия введения санкций Западом против России. Об этом в Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности", — отметил он.

По мнению Володина, странам ЕС, вместо введения таких законов, нужно помогать местным сельхозпроизводителям.

Перетертое насекомое там теперь можно добавлять в хлеб, сыр, джем и макароны.

"В качестве аргументов в пользу такого решения европейские политики говорят, что добавка из червей — альтернативный источник белка", — отметил Володин.

При этом Володин, вероятно, забыл, что в октябре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому, правительство РФ отнесло личинки и яйца мух черная львинка к сельскохозяйственной продукции. В Росрыболовстве поспешили заверить, что мука и другая продукция из мухи черная львинка будет использоваться лишь в кормах для рыб, но осадочек от опубликованного в постановлении кабмина "меню" у многих остался. Тем более, что в 2022 году вице-премьер Денис Мантуров посещал выставку Innofood в Сочи, где в том числе представили бургер с котлетой из мяса на основе личинок мух, и заявлял о необходимости поддержки производства "альтернативных продуктов" из растительного белка.