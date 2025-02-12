ФАС проверит торговые точки на ценовой сговор при продаже новинок Samsung

Федеральная антимонопольная служба России проверит крупные магазины электроники на предмет ценового сговора при продаже новинок от компании Samsung.

Это связано со стоимостью флагманского смартфона Galaxy S25. Торговые сети продают его практически по одинаковым ценам. Устройство в самой базовой комплектации с встроенной памятью 128 ГБ предлагают за 99,99 тыс. руб., стоимость S25+ с 256 ГБ начинается от 129,99 тыс., S25 Ultra — от 159,99 тыс. Аналогичная ситуация с другими модификациями смартфона. В некоторых случаях цены отличаются только на 1 тыс. руб.

Как заявил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, сами ритейлеры вряд ли выступают инициаторами подобной координации, так как в условиях падения продаж смартфонов конкуренция за потребителя на рынке очень жесткая и различные скидки, наоборот, позволили бы привлечь больше клиентов, сообщают "Известия".

Ранее Samsung снова обогнал Apple по мировым продажам смартфонов.