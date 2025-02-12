Расходы бюджета РФ в январе могут привести к росту ключевой ставки до 23%

Ускоренные траты российского бюджета в январе текущего года могут стимулировать Банк России повысить ключевую ставку на ближайшем заседании.

Об этом заявили эксперты. Как заявил кандидат экономических наук Андрей Бархота, 14 февраля регулятор может поднять ее с нынешних 21% до 23%. Экономист Алексей Кричевский считает, что ставка поднимется до 22%.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Алла Чалова говорит, что ЦБ РФ может, как минимум сохранить ключевую ставку. Всему виной воздействие ускоренного финансирования январских расходов федерального бюджет.

По данным Минфина, за январь бюджет сложился с дефицитом в 1,7 трлн руб., что на 42% выше ожидаемой по итогам года недостачи в 1,2 трлн и при этом в 16 раз выше уровня 2024 года. Всего в прошлом январе было потрачено 4,4 трлн руб. из федеральной казны - более 10% от всех запланированных расходов на год. Эта сумма в 1,7 раз выше показателя 2024 года за январь, сообщают "Известия".

Тем временем, российские банки делают свои кредитки менее выгодными. В начале текущего года тенденция усугубилась. Это происходит из-за роста стоимости фондирования — ключевая ставка находится на высоком уровне.