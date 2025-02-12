Кличко допустил завершение украинского конфликта через один – два месяца

Конфликт вокруг Украины может завершиться "болезненным компромиссом" через один – два месяца.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, завершение боевых действий может произойти через месяц – два. При этом глава города указал, что имеется возможность моделировать завершение боевых действий. "Непонятно, на каких условиях, но уверен, что их сложно назвать позитивными", – сказал Кличко.

По его словам, после завершения боев будут проведены выборы, на которых может произойти "борьба на уничтожение". Мэр выразил опасения, что в этом направлении могут произойти беспорядки и общественное противостояние, сообщает "Страна.ua".

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что Киев может предложить Москве прямой обмен территориями в ходе переговоров.