Нетаньяху выдвинул ультиматум ХАМАС в связи с приостановкой освобождения заложников

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна возобновит боевые действия в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС к полудню 15 февраля не освободит очередную группу израильских заложников.

По его словам, израильская армия вернется к интенсивным боевым действиям до тех пор, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен. Премьер-министр не уточнил, какое количество заложников Израиль требует освободить к 15 февраля, однако по условиям сделки ХАМАС должен освободить трех человек, сообщает The Times of Israel.

Ранее ХАМАС обвинила Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня. Палестинская группировка заявила, что отложит запланированное на 15 февраля освобождение следующей группы израильских заложников.