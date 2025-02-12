Зеленский не исключил прямой обмен территориями с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что Киев может предложить Москве прямой обмен территориями в ходе переговоров.

Глава государства в интервью The Guardian заявил, что речь идет об обмене занятых Вооруженными силами Украины территорий в Курской области на часть территорий, находящихся под контролем армии России.

"Мы обменяем одну территорию на другую", — заявил Зеленский. По его словам, он пока не знает, какую часть территории Киев попросит взамен. Все украинские территории он назвал важными.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна иметь гарантии на редкоземельные металлы, которыми располагает Украина. В России оценили идею США о помощи Украине в обмен на ресурсы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политику Штатов бизнесом.