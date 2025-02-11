Вместо "coffee" - "кофе". В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о защите русского языка

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка. Напомним, что инициаторы предлагают заменить иностранные называния в рекламах и на витринах на русские аналоги.

Как следует из пояснительной записки к проекту закона, его цель — "защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве (в сфере рекламы, при продаже товаров, выполнении работ либо оказании услуг потребителям, в продукции средств массовой информации, при осуществлении градостроительной деятельности)". Если инициатива будет одобрена, то вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, будут на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов и пр.

Инициаторами проекта выступают члены партии "Единая Россия", председатель комитета Госдумы по экономической политики Максим Топилин, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и другие.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подготовили письма в адрес Топилина, где отметили, что законопроект может стать обременительным для бизнеса. Помимо расходов на замену вывесок, бренда и предприятия могут стать менее узнаваемы среди своих потребителей и контрагентов.