В состав "Спартака" вошел аргентинский полузащитник Пабло Солари

В состав футбольного клуба "Спартак" вошел чемпион Аргентины по футболу, обладатель Суперкубка и "Трофея чемпионов", полузащитник Пабло Солари. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

"Примечательно, что всех этих успехов в "Ривере" (предыдущий клуб Солари - прим.ред.) Пабло добился вместе с Эсекьелем Барко. Теперь их эффективная связка воссоединилась в "Спартаке", - отметили в московском клубе.

Контракт с 23-летним футболистом подписан на 4,5 года. В команде он будет играть под номером "7". Пабло уже присоединился к красно-белым на сборе в ОАЭ.