Минобороны: украинский пленный рассказал о 16-летних детдомовцах в рядах ВСУ

Украинский пленный рассказал, что видел в штурмовой бригаде ВСУ 16-летний бойцов. По словам военнослужащего Петра, подростки представлялись детдомовцами и боялись идти в бой. Его слова передает Минобороны РФ.

Петр рассказал, что в основном на Украине призывают с 18 и до 65 лет, однако он уверяет, что видел на службе в своей бригаде и 16-летних подростков.

"Они себя представляли как будто они детдомовские. Само собой, что они боялись, – детдомовские зашуганные", – отметил военнопленный.

Он также рассказал, что очень испугался, когда военнослужащие группировки войск "Север" начали штурмовать его позицию. Оружие заклинило и Петр. желая сохранить свою жизнь, сказал товарищам, что собирается сдаться. Он снял броню, отбросил оружие и вышел из блиндажа с поднятыми руками. Сейчас с ним все в порядке, его жизни ничего не угрожает, сообщает Минобороны РФ.

"Не идите на *****, оно вам не надо. Сдавайтесь и будет все хорошо. Будете жить нормально и до своих семей вернетесь", – призвал своих товарищей пленный.