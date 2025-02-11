В Пентагоне отрицают планы об отправке на Украину американских военных

Америка не собирается отправлять своих военных на Украину. Об этом с ходе пресс-конференции в Германии сообщил новый глава Пентагона Пит Хегсет.

Он также добавил, что для нового президента Дональда Трампа разрешение украинского конфликта является одним из приоритетным и тот надеется на быстрое и мирное урегулирование, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что США приостановят помощь другим странам на 90 дней. Указ об этом подписал Дональд Трамп. По информации источников, Вашингтон первоначально рассматривал возможность полного прекращения военных поставок Киеву. Однако позднее сам Трамп сообщил журналистам, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок. В начале февраля США стало известно, что отправка оружия Украине все же возобновилась.