Житель Екатеринбурга выпил на улице две бутылки вина и напал на полицейского

40-летний житель Екатеринбурга обвиняется в применении насилия в отношении силовика. Перед этим он ходил по улице и пил вино.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в ночь на 26 января мужчина находился в помещении дежурной части отдела полиции №4 УМВД по Екатеринбургу. Будучи в алкогольном опьянении, уралец применил физическое насилие к одному из стражей порядка. Его дальнейшие действия были пресечены другими сотрудниками полиции.

"Вечером 25 января текущего года фигурант отправился на встречу со своим приятелем, но тот в нужное время и в нужное место не явился. Недолго думая, наш "герой" зашел в лавку и приобрел бутылку вина. Горячительное распивал прямо на улице, по пути следования домой. Когда спиртное закончилось, купил еще одну бутылку такой же жидкости. Как развивались дальнейшие события, гражданин не помнит. Сознание вернулось к нему уже в территориальном ОВД, после чего он набросился на сотрудника дежурной части, причинив ему травмы", - отметил полковник Горелых.

По его данным, в Свердловскую область этот мужчина прибыл в апреле 2024 года с целью устроиться на работу. Здесь он трудился кладовщиком в коммерческой структуре и ранее судим не был.

"Чтобы неотвратимость наказания настигла подозреваемого, к расследованию инцидента были подключены сыщики подразделения собственной безопасности областного полицейского Главка и коллеги из отдела полиции. Они детально проанализировали собранные материалы и добыли сведения о причастности к нападению на полицейского, после чего всю информацию направили для принятия процессуального решения в региональный СКР", - добавил Валерий Горелых.

По данным СК, сейчас устанавливаются все обстоятельства. Проводятся допросы свидетелей и обвиняемого, назначена судебно-медицинская экспертиза. Изучается характеризующий материал в отношении фигуранта. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Наказание за нападение на представителя власти составляет до 5 лет лишения свободы.