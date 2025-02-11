11 Февраля 2025
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80-летие Победы Кировская область
Фото: kirovreg.ru

В Кирове стартовал уникальный проект о вкладе жителей Кировской области в Победу

В Кирове стартовал проект «Был день начальный у войны…» (12+. Это цикл лекций об участии жителей региона в Великой Отечественной войне. В название проекты организаторы взяли строчку из стихотворения кировчанина, поэта-фронтовика, награжденного боевыми орденами и медалями, Овидия Любовикова.

"Почти 600 тысяч жителей Кировской области воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Кировчане работали в тылу, в военных госпиталях, на оборонных предприятиях — каждый на своем месте приближал последний день войны", — подчеркивает губернатор Кировской области Александр Соколов.

Сегодня, 11 февраля, с первой лекцией «Мобилизация людских резервов и формирование воинских частей в Кировской области в 1941-1945 гг.» в штабе общественной поддержки «Единой России» выступил историк, представитель кировского поискового отряда «Ветеран» Руслан Касимов.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Он рассказал, что всего в Кировской области в годы войны было сформировано 7 стрелковых дивизий, 5 стрелковых бригад и 41 подразделение. Среди них было много учебных, в их числе — запасной воздушно-десантный полк, который базировался в поселке Просница.  Отметил, что кировчане приняли участие в боях в первый же день войны. 125-я стрелковая дивизия, которая была сформирована в Кировской области еще в 1939 году, к началу Великой Отечественной войны находилась в Литве. Там они и дали бой фашистам 22 июня 1941 года. К началу октября 1941 года из Кировской области было призвано 144 340 человек, а на 1 сентября 1942 года — 316 987. Руслан Касимов сообщил, что  по версии фронтовика, кандидата исторических наук Петра Козлова, с 1941 по 1945 годы из региона ушли защищать Родину 584 800 человек.

(2025)|Фото: kirovreg.ru

Проект «Был день начальный у войны…» (12+) инициирован Кировским региональным отделением «Единой России» совместно с поисковыми отрядами «Ветеран», «Кречет», ВятГУ, МГЮА и Центром управления регионом Кировской области к 80-летию Победы.

Теги: 80-летие Победы, кировчане, вклад в победу, александр соколов


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