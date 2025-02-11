Бастрыкин поручил доложить подробности уголовного дела против основателя iSpring

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о мошенничестве с земельными участками в Марий Эл.

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Республике Марий Эл Рычкову доложить об основаниях возбуждения уголовного дела и ходе расследования", - сообщает пресс-служба ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Отмечается, что ситуация получила "широкое распространение в публичном пространстве".

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Даванков сообщил о задержании в Йошкар-Оле (столица республики Марий Эл) предпринимателя Юрия Ускова. Политик напомнил, что в регионе, где некоторые дома до сих пор топят дровами, он построил с нуля iSpring — одну из ведущих IT-компаний в России. Парламентарий заявил, что направит обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.

10 февраля компания iSpring сообщила об обысках в своем офисе в Йошкар-Оле. Следственные действия в отношении компании и ее основателя связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2013 году компания на открытых торгах купила у муниципалитета участок под строительство IT-деревни по заниженной цене.