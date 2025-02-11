Москвичка признала вину в выражении ненависти к русским

В одном из судов Москвы рассматривают дело о хулиганстве, которое могла совершить Яна Джоган. Она признала вину.

Следователи полагают, что Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским. "Аргументом" такой позиции стал предмет, похожий на пистолет, из которого дама не менее двух раз выстрелила холостыми в сторону мужчин.

"Обвинение понятно. Вину полностью признаю", - приводит РИА Новости слова Джоган, сказанные в Кузьминском райсуде Москвы.