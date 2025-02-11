В Академическом районе Екатеринбурга к 2028 году построят три улицы

В администрации Екатеринбурга подписаны постановления о заключении контрактов на строительство сразу трех улиц в Академическом районе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, планируется проложить:

улицу Академика Вавилова (от Академика Ландау до Академика Лихачева) протяженностью 308 метров; улицу Академика Вавилова (от Академика Парина до Академика Ландау) длиной 273 метра;

улицу Амундсена (от Академика Сахарова до ЕКАД) протяженностью 1,3 километра;

улицу Академика Ландау (от Академика Вавилова до Амундсена) длиной 940,7 метра.

Также вдоль проезжих частей обустроят тротуары и велодорожки. Контракты рассчитаны на несколько лет, сроком их исполнения в мэрии называют 2028 год.

Напомним, недавно в Академическом районе Екатеринбурга завершили строительство здания райсуда. Свердловский облсуд уже утвердил дату его открытия.