В Салехарде подросток покалечил приятеля, решив покатать друзей на машине

В Салехарде подросток устроил ДТП. Сейчас его подозревают в нарушении правил дорожного движения и причинении тяжкого вреда здоровью человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Установлено, что 18 декабря прошлого года 16-летний юноша, не имевший прав на управление автомобилем, посадил в машину своей семьи приятелей и поехал с ними кататься по загородной дороге. Однако поездка кончилась плачевно: молодой человек врезался в дорожное ограждение. Автомобиль опрокинулся.

В результате серьезно пострадал один из пассажиров.

Следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.