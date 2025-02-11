Более 95 тысяч мигрантов-нарушителей после запуска реестра выявили в России

Почти 700 тысяч проверок в отношении иностранцев уже провели в России с момента запуска реестра контролируемых лиц. Как сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, проверки выявили более 95 тысяч нарушителей: они проживают в России незаконно.

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Представитель МВД напомнила, что реестр контролируемых лиц запустили пятого февраля. Он работает на официальном сайте МВД России и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

В реестре можно узнать сведения о гражданах, у которых нет разрешения на пребывание в РФ. Это те, кто находится в стране более трех месяцев без патента, разрешения на работу, на временное проживание и вида на жительство.

Волк добавила, что всем работодателям и работникам сферы услуг, в том числе образовательных, прежде чем принять на работу иностранца, нужно посмотреть информацию о нем в реестре.

"За оказание услуг людям, включенным в реестр контролируемых лиц, предусмотрено административное наказание", - подчеркнула она.

Накануне лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину провести до 1 января 2026 года сдачу повторного платного экзамена для иностранцев, которые ранее получили сертификаты от сторонних коммерческих организаций.

По словам депутата, это необходимо для подтверждения их знаний по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. В обращении говорится, что с 10 декабря 2024 года подтверждающие сертификаты иностранным гражданам выдаются только госучреждениями, включенными в установленный правительством перечень.