В Югре за взятки будут судить бывшего сотрудника Ростехнадзора

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Ростехнадзора, обвиняемого в коррупционных преступлениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2019 по 2023 год получал от представителей бизнеса взятки за лояльное отношение при осмотре энергоустановок на промышленных и строительных объектах. Обвиняемому инкриминируется 11 эпизодов получения взяток. Общая сумма взяток составляет более 3,2 млн руб.

Во время расследования следователем приняты меры обеспечительного характера – на имущество обвиняемого, в том числе долю квартиры, земельный участок и транспортные средства, общей стоимостью свыше 15 млн рублей, наложен арест.

Следователем собраны достаточные доказательства. Объем уголовного дела составил 50 томов. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.