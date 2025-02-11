В РПЦ раскритиковали изгнание бесов без её участия

В Русской православной церкви сочли неправильным "самочинное" (самостоятельное) изгнание бесов. "Церемония" состоялась в одной из квартир в Удмуртии.

Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут. Верующим надлежит беспокоиться прежде всего о том, чтобы изгонять зло из своего сердца молитвой и участием в Таинствах Церкви.

"Освящение жилища осуществляется священником, с которым всегда можно поговорить и о том, кого и откуда изгонять, сохраняя при этом трезвомыслие", - сказал РИА Новости Кипшидзе.

По данным МЧС России, 67-летняя пенсионерка из села Каракулино проводила в квартире обряд по изгнанию колдунов с помощью парафиновой свечи. Зажженный атрибут дама поставила на стиральную машину и ушла в другую комнату. Обнаружив возгорание, "экзорцистка" испугалась и выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи. Огонь площадью в 2 "квадрата" потушили.