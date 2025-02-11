В Баку начали снимать надписи со здания Русского дома

В Баку начали демонтировать надписи на здании, в котором расположен Российский информационно-культурный центр (Русский дом).

Как сообщил ТАСС представитель Русского дома, пока демонтирована только надпись на русском языке.

В начале февраля российской стороне было направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Русского дома на территории Азербайджана. Баку объяснил это решение тем, что организация не была зарегистрирована как юрлицо. Глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что различные организации обращались к минюсту и МИД Азербайджана с просьбой помочь в регистрации организации, но их запросы оставались без ответа.

На фоне этого СМИ пишут, что мэрия Москвы, возможно, готовится передать фирме азербайджанского миллиардера Года Нисанова здание Совета по экономической взаимопомощи (СЭВ) в центре столицы. Знаменитый "дом-книжку" предполагается снести, а на его месте построить "шедевр азербайджанской архитектуры", который уже вызвал многочисленную критику в Сети.