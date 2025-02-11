Глава Ростова-на-Дону досрочно ушла с поста

Глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина досрочно ушла в отставку по собственному желанию. Как пишет 161.ru, такое решение приняли единогласно депутаты на заседании городской думы. Неярохина передала ведение заседания своему заместителю — депутату Сергею Сухариеву.

Затем депутаты ушли на 15-минутный перерыв, чтобы фракции выбрали и представили кандидатуры на должность председателя. В итоге Неярохина вернулась в городскую думу в качестве ее председателя. Она стала единственной кандидатурой, которую рассматривали на этот пост.

О намерении Неярохиной уйти в отставку стало известно 5 февраля. Об этом она сообщила на состоявшемся накануне заседании гордумы. Она занимала свой пост около десяти лет.

В сентябре 2020 года Зинаида Неярохина была избрана депутатом городской думы Ростова-на-Дону седьмого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12. Затем депутаты избрали ее спикером - главой города Ростова-на-Дону.

Теперь, согласно изменениям в российском законодательстве, глава администрации также одновременно будет и главой города. Как сообщает "КоммерсантЪ", исполняющим обязанности главы администрации города накануне стал Александр Скрябин. Решение было принято на внеочередном заседании ростовской думы 28 января.

Сегодня стало известно, что руководитель Магадана Юрий Гришан собрался в отставку. Уже завтра, 12 февраля, заявление рассмотрят депутаты думы города.