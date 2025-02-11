11 Февраля 2025
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Фарида Курбангалеева&quot; / youtube.com/@farida38173

Курбангалеева* заявила, что Россия требует ее экстрадиции из Чехии

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* заявила, что Генпрокуратура РФ требует ее экстрадиции из Чехии. Она опубликовала в своих соцсетях письмо, врученное ей в чешской полиции, пишет РИА Новости.

Курбангалеева* выразила уверенность, что ее экстрадиция в Россию не состоится, так как Чехия принципиальна "в этих вопросах".

Напомним, в июне 2024 года Замоскворецкий райсуд Москвы заочно арестовал Курбангалееву* на два месяца. Срок исчисляется с момента ее экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Она также была объявлена в розыск. Телеведущая обвиняется в создании фейков об армии России и публичных призывах к терроризму.

Курбангалеева* ранее вела программу "Вести", а теперь – свой канал на YouTube.

* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признана иноагентом в РФ

Теги: Курбангалеева, экстрадиция, Чехия


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