Уралец, стрелявший в баре по полицейским, отделался условным сроком

Суд вынес приговор жителю уральского города Серов. Молодой человек устроил пьяный дебош в баре и открыл стрельбу по полицейским, за что получил условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все произошло в ночь на 19 марта 2024 года, когда уралец сидел в одном из баров Серова. Находясь в пьяном состоянии, он вступил в конфликт с другим посетителем и начал драку. Работники бара попытались остановить разборки, но не смогли этого сделать и вызвали сотрудников охранной организации.

Когда охранники приехали в заведение, дебошир стал угрожать им пневматическим пистолетом, внешне схожим с пистолетом Макарова. Он сделал выстрел в направлении одного из сотрудников бара, а затем пригрозил убийством другой сотруднице.

После этого на место прибыли полицейские. Увидев их, агрессор сделал выстрел в направлении стражей порядка. В итоге он был задержан и доставлен в отдел.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, ранее обвиняемый в поле зрения силовиков не попадал, судимостей не имел и работал слесарем на местном предприятии. До финала судебного разбирательства он находился под домашним арестом.

"Возможно, из-за своего возраста он еще не усвоил элементарное правило: поднимать руку на представителя любого силового ведомства и, тем более, производить выстрелы, как говорится, себе дороже. Ближайшие годы, отбывая условное наказание, он будет соблюдать ряд ограничений: раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять места своего проживания без уведомления указанной инспекции", - отметил полковник Горелых.

Суд признал молодого уральца виновным по статьям УК РФ "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Угроза убийством". Ему назначено три года лишения свободы условно.