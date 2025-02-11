Жители Курской области смогут выйти через гуманитарный коридор

Вопрос о гуманитарном коридоре из занятой вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области уже решается. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС

Читайте также: Новое наступление в Курской области начала Украина

Ведется работа с Украиной вместе с Международным комитетом Красного Креста.

"Есть надежда на положительное решение этого вопроса", - сказала Москалькова журналистам.

Новый список пропавших без вести в приграничных районах составят в Курской области. Об этом врио губернатора региона Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале.

Сегодня прошла первая встреча рабочей группы по формированию "единого и открытого" списка. В ней участвовали официальные лица, включая уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, а также родственники пропавших, волонтеры и представители Российского Красного Креста.