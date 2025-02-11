Звание Героя России присвоили погибшему на СВО вице-губернатору Приморского края

Вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову присвоили звание Героя России посмертно. Как пишет Vladivostok1.ru, церемония прощания с Ефремовым и его сослуживцами прошла сегодня во Владивостоке со всеми воинскими почестями: проехала боевая техника, прозвучал гимн и выстрелы.

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Сергей Ефремов погиб при выполнении боевого задания в Курской области 2 февраля. Он был назначен начальником приморского добровольческого отряда "Тигр" летом 2022 года. В феврале 2024-го Ефремов стал вице-губернатором Приморского края и вернулся туда. После начала наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, Ефремов с отрядом снова уехал на специальную военную операцию (СВО).

Звание Героя военнослужащему присвоил Владимир Путин. Также наградили воинов - Александра Иваровского и Сергея Дмитриева - которые погибли вместе с вице-губернатором.

В сентябре 2024 года Владимир Путин присвоил военкору Евгению Поддубному звание Героя России. Награду вручили "за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга".

7 августа военкор Евгений Поддубный серьезно пострадал из-за попадания в его машину украинского FPV-дрона в Судже Курской области. Журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета. Он был эвакуирован в Москву в тяжелом состоянии.