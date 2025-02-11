План "Перехват" ввели в Северной Осетии после перестрелки на трассе "Кавказ"

План "Перехват" ввели в Северной Осетии. Вчера в результате перестрелки на федеральной трассе "Кавказ" погиб один человек, сообщает Telegram–канал SHOT

Там расстреляли 30-летнего Хетага Х. из города Ардон. Напавшие сделали 10 выстрелов. Мужчину доставили в центральную районную больницу, но спасти не смогли.

Сейчас силовики разыскивают трёх местных жителей: 27-летних Сармата Габараева, Родиона Гаглоева и 36-летнего Тимура Гиоева. Их фото публикует SHOT.

План "Перехват" — это план, по которому действуют сотрудники МВД, когда разыскивают машину, связанную с тяжким или особо тяжким преступлением.

Пятого февраля план "Перехват" вводили в Москве. Сотрудники полиции разыскивали чёрный "Мерседес" без номеров. Искали злоумышленников, устроивших драку со стрельбой рядом с Филёвским парком.