Студентам УГМУ продлили дистант из-за ветрянки

Студентам Уральского государственного медицинского университета еще на 10 дней продли дистанционной обучение. Напомним, что по домам учащихся отправили из-за ветряной оспы.

Как сообщает ЕАН со ссылкой на источник в вузе, перейти на очную форму обучения планировалось уже 10 февраля, однако накануне были выявлены новые случаи заболевания ветрянкой. Из-за этого принято решение продлить дистанционное обучение до 20 февраля.

Напомним, что в конце января произошла вспышка ветрянки среди студентов-медиков из Индии. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сразу пятеро первокурсников УГМУ, прибывшие в Россию, заболели ветряной оспой. Так как они жили в общежитии учебного заведения, их госпитализировали для минимизации распространения инфекции.