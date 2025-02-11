Сбой произошел в работе TikTok сегодня

О неполадках в работе TikTok сообщили сегодня пользователи из России. Об этом свидетельствуют данные портала "Сбой.РФ", который отслеживает неполадки у интернет-ресурсов.

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На работу TikTok поступило более семи тысяч жалоб TikTok.

Больше всего обращались жители Москвы - 30% и Санкт-Петербурга - 12%. Также проблемы с приложением возникли в Новосибирской, Челябинской, Свердловской областях, Краснодарском и Приморском краях.

Около девяти часов утра (мск) на портале стали появляться комментарии о том, что TikTok снова заработал.

Последний раз сбой в работе произошел 25 января. Жалобы на неполадки поступали со всего мира, включая Россию.

24 января массовые сбои произошли в работе Рунета. Многие пользователи пожаловались на проблемы при загрузке сайтов.

Проблемы наблюдались в работе Steam, Telegram, WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ), а также в ЕИС "Закупки".