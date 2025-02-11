В Екатеринбурге приняли законопроект о сносе нелегальных торговых палаток за три часа

11 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге приняли законопроект о сносе нелегальных торговых палаток за три часа

Депутаты городской думы Екатеринбурга единогласно приняли законопроект, обязывающий владельцев нелегальных торговых палаток разбирать их в течение трех часов. Собственникам павильонов и киосков на разбор торгового объекта дали 24 часа. Этот срок отчитывается с момента размещения уведомления о выносе, которое будут размещать на поверхности такого объекта.

Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации города Екатеринбурга Максим Чаплыгин отметил, что установленный сейчас срок для добровольного выноса незаконно размещенных нестационарных объектов продолжительностью пять дней одинаков для всех и не учитывает тип незаконного объекта, что создаёт возможности для злоупотребления со стороны недобросовестных бизнесменов.

"На практике мы убедились о том, что размещение конструкции палаток и мобильных торговых объектов происходит за считанные минуты, в связи с чем и освобождение занятого земельного участка возможно в такие же минуты. Мы предлагаем на это давать три часа. Что же касается остальных типов объектов, то здесь мы убедились в том, что незаконная установка киосков, павильонов происходит обычно в ночное время и не занимает более четырех часов. Значит, убрать его можно в эти же сроки", — обратил внимание директор департамента потребительского рынка.

По его словам, действующий сегодня порядок демонтажа незаконных объектов неэффективен, так как многие владельцы после разбора торговой точки в одном месте, просто перемещают ее на другое, где продолжают незаконную торговлю.

"Когда мы демонтировали павильоны, тут же спустя два часа на этом же месте появлялись точно такие же объекты и продолжали свою незаконную деятельность. Даже несмотря на то, что мы сокращали наши сроки выявления, оформления документов и проведения районной комиссии до одного дня, у нас все равно есть требования о пяти днях на добровольный вынос и они все равно стояли пять дней, потом перемещались на другое место. В общем, замкнутый круг получается", — рассказал Чаплыгин.

Он напомнил, что в этом году заканчиваются договоры на размещение 1390 торговых точек — их владельцы должны будут освободить земельные участки.

Инициативу поддержало большинство парламентариев, но были и те, кто не счел ее полезной. Так, депутат гордумы от партии "Яблоко" Константин Киселев указал на запретительную логику законопроекта, что якобы вредит прежде всего людям, которые пользуются услугами таких павильонов и киосков.

"Когда появляются такие вещи, как нестационарный торговый объект, это значит, появляется потребность, которая не удовлетворена. Не удовлетворена стационарной торговлей, не удовлетворена законной нестационарной торговлей, и так далее", — сказал он.

Депутат подчеркнул, что торговля должна быть законной, но добиваться этого необходимо путем удовлетворения потребности населения в тех услугах, в которых оно нуждается, а любое появление подобного объекта есть упрёк, в том числе администрации города, в том, что она не решает проблему удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах.

"И не будет тогда ни каких-то рынков, которые будут возникать стихийно, не будет незаконных нестационарных объектов. Всё будет абсолютно в порядке. Измените логику с запретительной на нормальную, регулирующую логику разрешения. Иначе вы проблему просто-напросто не решите. (…) Давайте запретим. Но что мы тогда получим? То есть мы получим то, что население скажет, ребята, а где у нас вот эти магазины, а где мне купить вот это?" — отметил депутат.

Но глава фракции "ЕР" в гордуме Алексей Вихарев полагает, что власти ничего не запрещают, а всего лишь регламентируют и наводят порядок.

"Почему незаконные киоски вредят городу? Потому что, прежде всего, это горы мусора, которые не вывозятся, антисанитария и торговля контрафактом. Основная концепция, которая ранее обсуждалась с администрацией города, гласит, что количество незаконных объектов должно стремиться к нулю. У нас должны остаться только законные объекты, расположенные на удаленных территориях, где нет в доступности магазинов и встроенных торговых помещений. В центральной части города не должно быть киосков и ларьков, если это не организованная ярмарка или какое-то событие. Незаконные ларьки вредят инвестиционной привлекательности города, внешнему виду и облику города", — подчеркнул он.

Теги: киоски, демонтаж, депутаты, законопроект, торговля


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.02.2025 09:40 Мск Владельцев незаконных торговых палаток в Екатеринбурге обяжут убирать их в течение трех часов 

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети