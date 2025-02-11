В Екатеринбурге приняли законопроект о сносе нелегальных торговых палаток за три часа

Депутаты городской думы Екатеринбурга единогласно приняли законопроект, обязывающий владельцев нелегальных торговых палаток разбирать их в течение трех часов. Собственникам павильонов и киосков на разбор торгового объекта дали 24 часа. Этот срок отчитывается с момента размещения уведомления о выносе, которое будут размещать на поверхности такого объекта.

Директор департамента потребительского рынка и услуг администрации города Екатеринбурга Максим Чаплыгин отметил, что установленный сейчас срок для добровольного выноса незаконно размещенных нестационарных объектов продолжительностью пять дней одинаков для всех и не учитывает тип незаконного объекта, что создаёт возможности для злоупотребления со стороны недобросовестных бизнесменов.

"На практике мы убедились о том, что размещение конструкции палаток и мобильных торговых объектов происходит за считанные минуты, в связи с чем и освобождение занятого земельного участка возможно в такие же минуты. Мы предлагаем на это давать три часа. Что же касается остальных типов объектов, то здесь мы убедились в том, что незаконная установка киосков, павильонов происходит обычно в ночное время и не занимает более четырех часов. Значит, убрать его можно в эти же сроки", — обратил внимание директор департамента потребительского рынка.

По его словам, действующий сегодня порядок демонтажа незаконных объектов неэффективен, так как многие владельцы после разбора торговой точки в одном месте, просто перемещают ее на другое, где продолжают незаконную торговлю.

"Когда мы демонтировали павильоны, тут же спустя два часа на этом же месте появлялись точно такие же объекты и продолжали свою незаконную деятельность. Даже несмотря на то, что мы сокращали наши сроки выявления, оформления документов и проведения районной комиссии до одного дня, у нас все равно есть требования о пяти днях на добровольный вынос и они все равно стояли пять дней, потом перемещались на другое место. В общем, замкнутый круг получается", — рассказал Чаплыгин.

Он напомнил, что в этом году заканчиваются договоры на размещение 1390 торговых точек — их владельцы должны будут освободить земельные участки.

Инициативу поддержало большинство парламентариев, но были и те, кто не счел ее полезной. Так, депутат гордумы от партии "Яблоко" Константин Киселев указал на запретительную логику законопроекта, что якобы вредит прежде всего людям, которые пользуются услугами таких павильонов и киосков.

"Когда появляются такие вещи, как нестационарный торговый объект, это значит, появляется потребность, которая не удовлетворена. Не удовлетворена стационарной торговлей, не удовлетворена законной нестационарной торговлей, и так далее", — сказал он.

Депутат подчеркнул, что торговля должна быть законной, но добиваться этого необходимо путем удовлетворения потребности населения в тех услугах, в которых оно нуждается, а любое появление подобного объекта есть упрёк, в том числе администрации города, в том, что она не решает проблему удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах.

"И не будет тогда ни каких-то рынков, которые будут возникать стихийно, не будет незаконных нестационарных объектов. Всё будет абсолютно в порядке. Измените логику с запретительной на нормальную, регулирующую логику разрешения. Иначе вы проблему просто-напросто не решите. (…) Давайте запретим. Но что мы тогда получим? То есть мы получим то, что население скажет, ребята, а где у нас вот эти магазины, а где мне купить вот это?" — отметил депутат.

Но глава фракции "ЕР" в гордуме Алексей Вихарев полагает, что власти ничего не запрещают, а всего лишь регламентируют и наводят порядок.

"Почему незаконные киоски вредят городу? Потому что, прежде всего, это горы мусора, которые не вывозятся, антисанитария и торговля контрафактом. Основная концепция, которая ранее обсуждалась с администрацией города, гласит, что количество незаконных объектов должно стремиться к нулю. У нас должны остаться только законные объекты, расположенные на удаленных территориях, где нет в доступности магазинов и встроенных торговых помещений. В центральной части города не должно быть киосков и ларьков, если это не организованная ярмарка или какое-то событие. Незаконные ларьки вредят инвестиционной привлекательности города, внешнему виду и облику города", — подчеркнул он.