Югорчанку осудили на восемь лет за государственную измену

В Югре вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Виновной признана местная жительница 1962 года рождения. Установлено, что в феврале 2023 года подсудимая оказала помощь иностранному государству и иностранному военизированному объединению в тайной подрывной деятельности, направленной на срыв мобилизации в период проведения СВО. Также ее признали виновной в дискредитации органов государственной власти Российской Федерации и вербовке сторонников для участия в боевых действиях против России, говорится в сообщении.

Суд приговорил ее к восьми годам колонии общего режима с ограничением свободы на год. Разбирательство проходило в закрытом судебном заседании в связи с наличием в уголовном деле сведений, составляющих государственную тайну.