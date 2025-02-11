Житель Тюменской области отдал мошенникам пять миллионов рублей

За неделю жители Тюменской области отдали мошенникам больше 31,5 миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Пострадавшими признаны 93 жителя. Самая большая похищенная сумма составляет 5 млн руб. Деньги аферистам перевел житель Сорокинского района. Он не подозревал, что стал жертвой мошенников - они убедили его вложить средства на мнимой виртуальной бирже, обещая, что его инвестиции окупятся.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратурой Сорокинского района организован надзор за ходом и результатами расследования.