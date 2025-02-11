Трамп договорился окупить вложение в Украину сотен миллиардов долларов редкоземельными металлами

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о возврате вложенных в Украину американских денег. Он счёл, что страна, которая однажды может "стать Россией", должна вернуть Америке вложенные в неё деньги. Сделать это можно за счёт больших запасов редкоземельных металлов, нефти и газа.

Трамп отметил, что Вашингтон выделил на Украину более $300 млрд, Европа – около $100 млрд. Теперь он намерен вернуть эти средства.

"Я сказал им, что хочу эквивалента $500 млрд редкоземельных металлов, и они согласились сделать это", - приводит "Ъ" выдержку из интервью Трампа Fox news.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна иметь гарантии на редкоземельные металлы, которыми располагает Украина. В России оценили идею США о помощи Украине в обмен на ресурсы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политику Штатов бизнесом.