В Сибири медведя насильно заставили выступать в цирке

В Новокузнецке (Кемеровская область) работники цирка силой вывели медведя на сцену, попытавшись заставить его выполнять трюк. Видеозапись этого процесса выложил в сеть зритель. Теперь поведение циркачей проверит полиция.

Принято решение о направлении информации в МВД России по Кемеровской области – Кузбассу для проверки наличия факта состава преступления в действиях сотрудников цирка. Речь идёт о статье УК России "Жестокое обращение с животными", сообщили РИА Новости в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным местных жителей, в городе гастролирует "Цирк Филатовых".