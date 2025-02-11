Банки смогут ограничивать размер переводов между физлицами суммой 100 тыс. рублей в месяц

В России банки смогут ограничивать размер денежных переводов между физическими лицами суммой 100 тыс. руб. в месяц.

Речь идет о случаях, если данные отправителя есть в мошеннической базе данных Центробанка РФ, но против него не заведено уголовное дело. В настоящее время кредитные организации могут либо полностью останавливать операции по таким картам, либо не принимать никаких ограничительных мер. Соответствующие поправки в 161-ФЗ "О национальной платежной системе" содержатся в доработанном ко второму чтению проекте закона о периоде охлаждения при выдаче потребительских кредитов. На платежи в адрес юридических лиц действие предлагаемой нормы не распространяется.

Ч. 11.6 ст. 9 161-ФЗ заработала 25 июля 2024 года и направлена на борьбу с мошенниками и дропами. С лета 2024 года банки получили право блокировать операции по пластиковым картам, которые находятся в мошеннической базе данных ЦБ РФ, а также должны возвращать клиентам украденные мошенниками средства, если кредитная организация допустила проведение перевода на банковский счет из базы регулятора. Банк России собирает ее на основе данных, полученных от банков и других операторов платежных систем. Однако в мошенническую базу попали данные легальных клиентов, из-за чего у них возникли проблемы с обслуживанием в кредитных организациях.

Физические лица могли оказаться в базе, если их персональные данные были слиты и использованы мошенниками для открытия счетов, на которые они переводили украденные денежные средства, сообщает РБК.